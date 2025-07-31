Menu
ENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Ex-ator da Globo e Record tem piora em saúde e família faz apelo forte

Maurício Silveira segue hospitalizado em situação delicada

Por Luiz Almeida

31/07/2025 - 23:42 h
Maurício Silveira está internado
Maurício Silveira, ator que já integrou o elenco de novelas da Globo e da Record, segue internado em estado grave e está em coma induzido após sofrer complicações durante uma cirurgia no intestino.

Nesta quinta-feira, 31, com a piora em seu quadro clínico, a família e amigos intensificaram os pedidos por doações de sangue com urgência, independente do tipo sanguíneo.

A atriz Alexandra Xavier, amiga próxima de Maurício, gravou um vídeo emocionado em seu perfil no Instagram pedindo ajuda.

“Infelizmente, no dia de hoje, o Maurício teve uma piora e ele tá precisando de doação de sangue por urgência. Qualquer tipo sanguíneo é válido, tá? Quem, por questões de saúde, não puder doar, repassa esse vídeo pra quem possa doar. Isso também já ajuda pra caramba", disse.

A campanha mobilizou internautas, amigos e colegas de profissão, que vêm compartilhando mensagens de apoio e fé nas redes sociais.

“Já deu tudo certo, Maurício! Neste momento, Jesus está colocando a mão em você e te curando”, escreveu uma seguidora. “Vamos na fé. Ele está lutando, e vamos juntos”, comentou outro.

As informações sobre locais e formas de doação estão sendo compartilhadas nas redes sociais da atriz Alexandra Xavier e de amigos próximos.

Os familiares reforçam que qualquer tipo sanguíneo é bem-vindo e que o simples ato de compartilhar os pedidos já pode fazer diferença.

Quem é Maurício Silveira?

Com uma carreira que transita entre televisão e teatro, Maurício Silveira ficou conhecido por seus papéis em novelas da Globo, como Cobras & Lagartos (2006), Faça Sua História (2008) e Insensato Coração (2011). Mais tarde, também integrou o elenco de produções da Record, como Balacobaco (2012) e a série bíblica Reis (2022).

Apesar das participações marcantes na TV, Maurício construiu grande parte de sua trajetória nos palcos teatrais, onde atuou e dirigiu diversas peças ao longo dos anos.

O ator vinha mantendo uma vida mais reservada nos últimos tempos, mas sempre foi lembrado com carinho por colegas e pelo público que acompanhou sua carreira.

x