TELEVISÃO
PREOCUPANTE

Ex-galã da Globo está em coma após cirurgia para retirada de tumor

Família do ex-galã atualizou o estado de saúde do rapaz

Por Edvaldo Sales

28/07/2025 - 11:10 h
O ex-ator da Globo Mauricio Silveira, que trabalhou em novelas como ‘Paraíso Tropical’ (2007) e ‘Sete Pecados’ (2007), passou por uma cirurgia para retirar um tumor e está em coma induzido.

A notícia foi confirmada pela família de Mauricio, que publicou uma nota de esclarecimento em suas redes sociais. “Ele passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino, que ainda está em fase de investigação. No entanto, houve uma complicação no pós-operatório, o que exigiu uma nova intervenção cirúrgica”, diz o texto.

“Neste momento, Mauricio encontra-se em coma induzido, como parte do tratamento para conter uma infecção. Pedimos que continuem enviando orações, pensamentos positivos e amor ao Mauricio, alguém que, por meio de suas palavras e atitudes, sempre espalha luz por onde passa”, segue.

Além disso, a família agradece o carinho dos fãs e amigos: “A família do Mauricio vem, por meio desta, agradecer profundamente por toda a corrente de amor e carinho que vem sendo direcionada a ele”

Leia a nota de esclarecimento na íntegra:

“A família do Mauricio vem, por meio desta, agradecer profundamente por toda a corrente de amor e carinho que vem sendo direcionada a ele, especialmente após a divulgação do vídeo publicado no perfil do Theo Becker.

Aproveitamos também para compartilhar informações atualizadas sobre o estado de saúde do Mauricio. Ele passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino, que ainda está em fase de investigação. No entanto, houve uma complicação no pós-operatório, o que exigiu uma nova intervenção cirúrgica.

Neste momento, Mauricio encontra-se em coma induzido, como parte do tratamento para conter uma infecção.

Pedimos que continuem enviando orações, pensamentos positivos e amor ao Mauricio, alguém que, por meio de suas palavras e atitudes, sempre espalha luz por onde passa.

Com gratidão,

Família do Mauricio Silveira”

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Mauricio Silveira (@mauriciosilveiraoficial)

Quem é Mauricio Silveira?

Ator, diretor e escritor, Mauricio Silveira atuou em novelas da TV Globo como ‘Paraíso Tropical’ (2007), ‘Sete Pecados’ (2007), ‘Insensato Coração’ (2011). Ele também esteve no elenco de novelas da Record, como ‘Balacobaco’ (2012) e série ‘Reis’ (2022).

Atualmente, o ator estava focado em seu trabalho no teatro.

