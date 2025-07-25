Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RESUMO

Fátima vira mocinha em Vale Tudo? Atitude dela contra Odete vai causar

Capítulos da novela da Globo prometem chamar a atenção

Por Luiz Almeida

25/07/2025 - 22:28 h
Maria de Fátima toma atitude contra Odete em Vale Tudo
Maria de Fátima toma atitude contra Odete em Vale Tudo -

Acostumada a manipular todos ao seu redor para conseguir o que quer, Fátima (Bella Campos) dará uma guinada inesperada no remake de Vale Tudo.

Humilhada e traída, a influenciadora decidirá expor todos os podres de Odete (Debora Bloch), sua ex-aliada e atual rival, em um confronto revelador com Afonso (Humberto Carrão), segundo informações do site Resumo das Novelas.

Nos próximos capítulos da novela das nove da Globo, Fátima enfrentará sua pior fase. Após ser flagrada por Afonso na cama com César (Cauã Reymond), ela perderá tudo: o prestígio, o namorado e até o apoio de Odete, que a humilhará sem piedade.

A gota d’água virá quando Fátima descobrir que a poderosa empresária está tendo um caso com César, o mesmo homem que ela achava controlar.

Leia Também:

Mascarado de A Viagem será descoberto: Carmem fica em choque
Elas mudam tudo: atrizes negras desafiam estereótipos nas novelas da Globo
"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Ferida e disposta a se vingar, Fátima procurará Afonso no capítulo 128, previsto para ir ao ar em 26 de agosto, e contará toda a verdade sobre a vilã.

“A sua mãe sabia perfeitamente quem eu era desde a primeira vez que eu botei os pés na sua casa, tá bom? Ela me ajudou a armar pra separar você da idiota da Solange, e bateu palma!”, revelará, cheia de rancor.

Atitude de Fátima em Vale Tudo promete chocar

Fátima ainda contará que foi Odete quem vazou para a imprensa a foto de Heleninha (a filha de Raquel) bêbada no aniversário de Esteban, usando uma imagem roubada do celular de Celina. A revelação deixará Afonso em choque.

Por fim, a influenciadora solta a bomba que a motivou a revelar tudo: “Depois de tudo isso, o que foi que ela fez? Virou as costas pra mim e está namorando com o César. Aliás, diz ela que está apaixonada”, afirma, cheia de desprezo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Fátima em Vale Tudo Globo novela da Globo resumo de Vale Tudo Vale Tudo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Maria de Fátima toma atitude contra Odete em Vale Tudo
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Maria de Fátima toma atitude contra Odete em Vale Tudo
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Maria de Fátima toma atitude contra Odete em Vale Tudo
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

Maria de Fátima toma atitude contra Odete em Vale Tudo
Play

Ator de Vale Tudo defende bairro onde nasceu em Salvador: "Orgulho"

x