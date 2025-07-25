Fátima vira mocinha em Vale Tudo? Atitude dela contra Odete vai causar

Maria de Fátima toma atitude contra Odete em Vale Tudo - Foto: Reprodução | Globo

Acostumada a manipular todos ao seu redor para conseguir o que quer, Fátima (Bella Campos) dará uma guinada inesperada no remake de Vale Tudo.

Humilhada e traída, a influenciadora decidirá expor todos os podres de Odete (Debora Bloch), sua ex-aliada e atual rival, em um confronto revelador com Afonso (Humberto Carrão), segundo informações do site Resumo das Novelas.

Nos próximos capítulos da novela das nove da Globo, Fátima enfrentará sua pior fase. Após ser flagrada por Afonso na cama com César (Cauã Reymond), ela perderá tudo: o prestígio, o namorado e até o apoio de Odete, que a humilhará sem piedade.

A gota d’água virá quando Fátima descobrir que a poderosa empresária está tendo um caso com César, o mesmo homem que ela achava controlar.

Ferida e disposta a se vingar, Fátima procurará Afonso no capítulo 128, previsto para ir ao ar em 26 de agosto, e contará toda a verdade sobre a vilã.

“A sua mãe sabia perfeitamente quem eu era desde a primeira vez que eu botei os pés na sua casa, tá bom? Ela me ajudou a armar pra separar você da idiota da Solange, e bateu palma!”, revelará, cheia de rancor.

Atitude de Fátima em Vale Tudo promete chocar

Fátima ainda contará que foi Odete quem vazou para a imprensa a foto de Heleninha (a filha de Raquel) bêbada no aniversário de Esteban, usando uma imagem roubada do celular de Celina. A revelação deixará Afonso em choque.

Por fim, a influenciadora solta a bomba que a motivou a revelar tudo: “Depois de tudo isso, o que foi que ela fez? Virou as costas pra mim e está namorando com o César. Aliás, diz ela que está apaixonada”, afirma, cheia de desprezo.