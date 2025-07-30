Menu
HOME > TELEVISÃO
FAMOSOS

Fora da Record, Rodrigo Faro retorna à Globo após 16 anos

Apresentador estará em competição que estreia no dia 3 de agosto

Por Agatha Victoria

30/07/2025 - 22:12 h
Rodrigo Faro retorna para a TV
Rodrigo Faro retorna para a TV -

Rodrigo Faro tem data marcada para voltar à TV. Após deixar a Record, o apresentador retorna à Globo para participar da nova edição da Dança dos Famosos, quadro exibido noprograma Domingão com Huck.

O elenco ainda não foi divulgado oficialmente pela emissora, no entanto, quadro inicia no dia 3 de agosto.

Segundo informações da colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, o convite para Faro competir na atração partiu diretamente de Luciano Huck. O apresentador teria tido a ideia de chamar Rodrigo para o desafio em comemoração aos 20 anos do quadro.

Leia Também:

Atriz revela ter tido orgasmo durante treino de pernas: “Tão forte”
Vaza vídeo íntimo de Cezar Black com Jenny Miranda e modelo faz ameaça
Justiça nega censura e mantém grave acusação contra Virginia Fonseca no ar

Em nota ao portal Notícias da TV, a Globo informou que o elenco ainda será anunciado oficialmente: “O time completo dos participantes do Dança 2025 será divulgado no programa deste domingo”, disse a emissora.

Rodrigo Faro trabalhou na Globo durante 12 anos, ganhando destaque em novelas como O Cravo e a Rosa (2000), Chocolate com Pimenta (2003) e O Profeta (2006). Em 2008, migrou para a Record, onde consolidou sua carreira como apresentador.

Saída da Record

O apresentador anunciou sua saída da Record em dezembro de 2024, após 16 anos na emissora. A decisão foi comunicada por meio de suas redes sociais.

“Após 16 anos de uma jornada incrível na Record, chegou o momento de encerrar esse ciclo tão especial em minha vida. Decidimos em comum acordo [eu e a emissora] não renovar o meu contrato. Uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão.”

Ele também agradeceu à equipe e ao público pelos anos de parceria.

“Agradeço profundamente a toda a minha equipe, que junto comigo construiu essa história de sucesso, aos meus colegas e, principalmente, a vocês que me acompanharam ao longo dessa jornada. O carinho, respeito e a confiança do público foram e sempre serão a minha maior motivação”, finalizou.

Tags:

dança dos famosos Rodrigo Faro

