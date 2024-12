Ex-BBB Gustavo Marsengo choca ao mostrar inchaço no rosto; veja

Ex-BBB Gustavo Marsengo surpreendeu seus seguidores ao mostrar o inchaço em seu rosto. - Foto: Reprodução | Instagram

Neste domingo, 1, Gustavo Marsengo, ex-BBB de 34 anos, surpreendeu seus seguidores ao mostrar o inchaço em seu rosto após realizar um transplante capilar. O influenciador compartilhou vídeos em suas redes sociais, exibindo a reação de seu corpo, que assustou alguns fãs.

“Não se assustem, inchou bastante. Acho que é porque eu dormi de lado, contrariei algumas orientações, mas é porque eu não gosto de dormir de barriga para cima. Acho que isso ajudou a descer o inchaço”, explicou o noivo da médica e ex-BBB Laís Caldas, esclarecendo que o inchaço era normal nesse estágio do processo.

Em seguida, Gustavo orientou seus seguidores a não se preocuparem e afirmou que o procedimento exigia cuidados como o uso de gelo e manter a cabeça elevada. “Nos primeiros três dias, é normal acontecer isso”, completou o ex-BBB.

Gustavo Marsengo decidiu renovar o visual antes de seu casamento com Laís Caldas, que está marcado para o próximo ano. O transplante capilar foi realizado pela cirurgiã plástica Cintia Carvalho, especializada na área, com o objetivo de aumentar ainda mais a confiança do influenciador para o grande dia.

Veja imagens do influenciador após o procedimento: