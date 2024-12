Ex-BBB revela que lucra mais de R$ 100 mil com conteúdo adulto

Juninho faz fotos sensuais e com nudez, além de vídeos tirando a roupa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-BBB Juninho revelou quanto está faturando depois que passou a produzir conteúdo adulto na internet. Em entrevista à Quem, ele contou que ganhou R$ 100 mil em apenas dois meses e que o novo trabalho mudou a sua vida. O ex-motoboy faz fotos sensuais e com nudez, além de vídeos tirando a roupa.

“De lá para cá muita coisa mudou. Os trampos estão mais interessantes. Estou tendo mais tempo para poder pensar em novos projetos. E com certeza já mudou a minha vida. Passei férias na Bahia por conta do meu trampo com conteúdo adulto. Já fica aqui meu agradecimento para o meu público, pra galera que me dá essa força no trabalho”, disse.

Na oportunidade, Juninho contou que tem feito o trabalho com cuidado. “Tudo que eu venho desenvolvendo tem um cuidado, com detalhes, com critérios, para que eu não passe por essa situação de um arrependimento”, revelou.

Além disso, o influenciador contou que mantém contato com o público para entender o que querem ver. “Tento entender o que o público espera para poder oferecer o que vai agradar. Por isso disponibilizo uma parte do meu dia só para essa conversa com os fãs que assinam, que fazem o trabalho girar”, completou.