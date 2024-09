Ex de Pelé, atriz se arrepende de ter posado nua

Simone também falou sobre o breve namoro que teve com Pelé - Foto: Reprodução | RedeTV

Sucesso entre os anos de 1980 e 1990, porém, afastada das novelas desde 1998, a atriz Simone Carvalho, conhecida pela personagem Bebê em Tieta, falou sobre o arrependimento em ter posado nua para a revista Playboy.

A artista contou que isso afetou a vida dos filhos. "Na época, isso machucou um pouco os meus filhos. Não sei como isso chegou até a escola, levaram a revista pra ele (Claudio) ver. Ele sentia vergonha porque estavam vendo a mãe dele (nua)", disse em entrevista ao Domingo Record.

Simone também falou sobre o breve namoro que teve com Pelé, chegando a ser chamada de sucessora de Xuxa no coração do jogador, já que a rainha dos baixinhos também havia tido um relacionamento com ele.

"A gente se conheceu no baile de Carnaval do (clube) Monte Líbano, a gente fazia o júri juntos, e lá começou um 'tititi-tititi', troca de telefones, e logo depois eu estava namorando com ele”.

A atriz revelou que apesar do desejo de casar, o relacionamento não foi pra frente. "Começamos a conversar sobre como seria (a cerimônia). Eu amo casar, ser de casa, cuidar do maridinho". O namoro acabou pouco tempo depois”.