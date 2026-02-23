“Filha” de Hytalo Santos acusa Justiça de homofobia após condenação

Hytalo foi condenado há 11 anos de prisão - Foto: Reprodução | Instagram

Kamylinha usou suas redes sociais para se manifestar sobre a condenação de Hytalo Santos há 11 anos de prisão, pelo crime de exploração sexual de adolescentes. Intitulada como “filha de criação” do influenciador, a jovem alegou que a decisão foi motivada por homofobia e racismo.

“RACISMO NÃO! HOMOFOBIA NÃO! Todo mundo sabe que o Brasil é um país injusto, mas só quem vive a dor do preconceito sabe o que é”, escreveu ela na legenda da publicação no Instagram, onde compartilha um vídeo do advogado de defesa do famoso falando sobre o caso.

“Fiquei muito abalada quando vi isso, porque sei de toda a dor e sofrimento que uma pessoa negra e gay sofre no Brasil, mas sei que a justiça não fechará os olhos para isso. Creio em Deus e na sabedoria das suas decisões. Fé que tudo será resolvido dia 24”, completou ela.

Entenda o caso

Hytalo Santos foi condenado juntamente com o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro. A sentença foi definida no domingo, 22, pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da comarca de Bayeux, na Grande João Pessoa, na Paraíba.

Ele está preso desde 2025, após ser denunciado ao Ministério Público pela produção e compartilhamento de conteúdo pornográfico envolvendo menores de idade, que costumavam morar em sua casa e ficar sob seus cuidados.

De acordo com informações da Justiça, os adolescentes eram inseridos em um ambiente artificial e controlado, como uma espécie de reality show, onde só podiam fazer as coisas que Hytalo mandava, tais como beber bebidas alcoólicas e negligenciar os estudos em prol da fama na web.