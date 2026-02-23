JUSTIÇA
“Filha” de Hytalo Santos acusa Justiça de homofobia após condenação
A jovem se manifestou publicamente após a decisão judicial
Por Franciely Gomes
Siga o A TARDE no Google
Kamylinha usou suas redes sociais para se manifestar sobre a condenação de Hytalo Santos há 11 anos de prisão, pelo crime de exploração sexual de adolescentes. Intitulada como “filha de criação” do influenciador, a jovem alegou que a decisão foi motivada por homofobia e racismo.
“RACISMO NÃO! HOMOFOBIA NÃO! Todo mundo sabe que o Brasil é um país injusto, mas só quem vive a dor do preconceito sabe o que é”, escreveu ela na legenda da publicação no Instagram, onde compartilha um vídeo do advogado de defesa do famoso falando sobre o caso.
“Fiquei muito abalada quando vi isso, porque sei de toda a dor e sofrimento que uma pessoa negra e gay sofre no Brasil, mas sei que a justiça não fechará os olhos para isso. Creio em Deus e na sabedoria das suas decisões. Fé que tudo será resolvido dia 24”, completou ela.
Entenda o caso
Hytalo Santos foi condenado juntamente com o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro. A sentença foi definida no domingo, 22, pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da comarca de Bayeux, na Grande João Pessoa, na Paraíba.
Leia Também:
Ele está preso desde 2025, após ser denunciado ao Ministério Público pela produção e compartilhamento de conteúdo pornográfico envolvendo menores de idade, que costumavam morar em sua casa e ficar sob seus cuidados.
De acordo com informações da Justiça, os adolescentes eram inseridos em um ambiente artificial e controlado, como uma espécie de reality show, onde só podiam fazer as coisas que Hytalo mandava, tais como beber bebidas alcoólicas e negligenciar os estudos em prol da fama na web.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes