Filho de Marcola, do PCC, desabafa após aproximação com Oruam: "Não há limites"

- Foto: Reprodução

O filho de Marco Willians Herbas Camacho, mais conhecido como Marcola, o líder máximo do Primeiro Comando da Capital (PCC), falou sobre a relação com o pai e os planos para o futuro. Lucas Giglioli Herbas Camacho, de 16 anos, fará parceria musical com Oruam, filho de Marcinho VP, liderança do Comando Vermelho.

Após o anúncio, o adolescente deu entrevista e declarou que, ao longo de sua vida, aprendeu valiosas lições, especialmente por meio dos conselhos de seu pai, o Marcola. “Embora tenha enfrentado momentos de fragilidade, onde (sic) meus pensamentos e emoções por vezes me dominaram, posso dizer com convicção que aprendi com cada erro. Meu pai também fez o mesmo, e é com base nesses ensinamentos que continuo minha jornada”, disse ao Metrópoles.

O adolescente falou ainda que sente falta do pai. “Sinto falta do meu pai, da sua presença, do seu abraço, e, acima de tudo, do exemplo de vida que ele me deixou. Sei que o mundo é vasto e, se depender de minha determinação, não há limites para o que posso alcançar. Com fé e perseverança, sei que posso superar qualquer obstáculo e, com as bênçãos divinas, conquistarei tudo o que me proponho a realizar.”

Camacho cursa o 3° ano do ensino médio e deseja se especializar em alguma área da economia, após terminar a vida escolar.