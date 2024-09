Golpista da 'Dança dos Famosos' inspirou série da Netflix; conheça

Anna Sorokin se apresentava como Anna Delvey - Foto: Timothy A. Clary | AFP

Depois que foi anunciada como uma das participantes do reality ‘Dança dos Famosos’, dos EUA - mesmo usando tornozeleira eletrônica -, o nome de Anna Delvey viralizou nas redes sociais. Mas qual é a história da golpista e falsa herdeira que ganhou até uma série na Netflix, intitulada 'Inventando Anna', sobre a sua vida.

Leia também:

>> Atriz famosa critica participação de golpista em reality da Netflix

>> Astro de ‘Velozes e Furiosos’ é preso nos EUA; saiba motivo

>> Ator de ‘A Grande Família’ passará por procedimento de emergência

Anna Sorokin, que se apresentava como Anna Delvey, nasceu na Rússia em 1991 e imigrou, ao lado dos pais, para a Alemanha, em 2007. Mas só depois de uma temporada em Paris que ela se mudou para os Estados Unidos.



No país, ela passou a integrar os grupos compostos por pessoas muito ricas e a se apresentar como uma herdeira alemã milionária. A moça dizia que Delvey era o nome de solteira de sua mãe. Depois, no entanto, foi descoberto que tudo não passava de uma grande mentira.

Anna Delvey em foto em suas redes sociais | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ela afirmava ter um fundo de 60 milhões de euros em seu nome e que queria criar a Fundação Ana Delvey. Para isso, pediu empréstimos de US$ 40 milhões. A criminosa deu golpes que somam US$ 275 mil. Ela acumula dívidas com lojas, hotéis e restaurantes.



Anna Sorokin foi presa em 2017 depois que a sua ex-amiga, Rachel Willians, armou um falso almoço e a entregou para a polícia. Rachel, que depois escreveu o livro ‘My Friend Anna’, cobrava uma dívida de U$S 62 mil de Anna, que enganou a amiga em uma viagem ao Marrocos.



Anna Sorokin foi solta em 2021, mas voltou para a cadeia algumas semanas depois. Atualmente, ela está em liberdade, mas usa uma tornozeleira eletrônica devido ao processo de deportação para a Alemanha.

Assista ao trailer da série 'Inventando Anna':