Grazi Massafera apela e faz orações para conseguir namorado

Grazi Massafera apela por orações para conseguir namoro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Grazi Massafera segue solteira e surpreendeu com um pedido bem inesperado em rede social. A atriz declarou que deseja orações para encontrar um namorado.

A artista compartilhou nos stories do seu perfil do Instagram um post que dizia: "Orem por mim, estou muito solteira".

Grazi Massafera ainda escreveu: "Anna, você não está só! Só quis ser solidária, porque não?! Aproveitar as orações".

A ex de Cauã Reymond está solteira desde o término de seu relacionamento com o modelo Marlon Teixeira, que chegou ao fim após quase um ano juntos.

Antes da relação com o modelo, a atriz teve um namoro oficial com o diretor Alexandre Machafer, com quem trocou declarações nas redes sociais.