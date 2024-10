Huck mede tamanho de órgão ao vivo; saiba comprimento

Luciano Huck surpreendeu os telespectadores - Foto: Reprodução | TV Globo

O apresentador Luciano Huck mediu o comprimento do próprio nariz ao vivo e surpreendeu os telespectadores e a plateia do Domingão com Huck, nesse domingo, 6.

Na atração, um participante disse ter vencido o concurso que o premiou como o dono do maior nariz de Santa Catarina, com 9,9 centímetros de comprimento. Em seguida, Huck analisou o nariz do convidado e avaliou que o seu seria maior que o dele.

Com um aparelho específico para medir o órgão, chamado nasômetro, o apresentador descobriu possuir nariz com 9,7 centímetros de comprimento. Logo depois, Luciano, que brincou que a produção do Domingão tinha feito o quadro para sacaneá-lo, fez piada com o comprimento de seu órgão.