Internada há um mês, Preta Gil homenageia filho: “Meu amor”

Preta Gil, que está internada há um mês por causa do tratamento contra o câncer iniciado em janeiro de 2023, usou o seu perfil no Instagram nessa segunda-feira, 20, para homenagear o filho, Francisco Gil, pelo aniversário de 30 anos.

“Parece que foi ontem que ele nascia, às 10h45 da manhã, no Rio de Janeiro! Sou muito grata por ter vindo a esse mundo como sua mãe e de aprender tanto com você, meu filho”, escreveu.

A cantora publicou um vídeo reunindo fotos com o filho. “Sinto uma alegria imensa em poder acompanhar seu crescimento e ver esse homem lindo, generoso, inteligente e talentoso que se tornou! Saber que a gente se tem nessa terra é bom demais”, continuou.

Preta continuou: “Você me enche de orgulho, de cuidados e de amor! Mamãe só pode desejar que continue sendo essa luz! Que seja extremamente feliz com sua arte e sua música! Eu te amo com toda força que existe em mim, eu te amo infinito e além! Parabéns, meu amor”.

