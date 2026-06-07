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"SEM RESPIRAR"

Juliette passa mal e é levada ao hospital após show em Salvador

Após a avaliação médica, foram identificadas alterações relacionadas ao fígado

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Juliette passa mal e é levada ao hospital após show em Salvador
Foto: Reprodução redes sociais

A cantora e ex-BBB Juliette precisou receber atendimento médico após passar mal horas depois de se apresentar em Salvador. A artista revelou neste domingo, 7, que foi levada a um hospital durante a madrugada após sentir fortes dores abdominais.

Por meio das redes sociais, Juliette contou que o desconforto começou pouco tempo após chegar em casa, depois do show realizado na capital baiana. Inicialmente, ela acreditou que se tratava de uma dor de estômago ou gases, mas o quadro se agravou ao longo da noite.

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Segundo a cantora, a intensidade da dor chegou a dificultar sua respiração e provocou episódios de vômito, o que a levou a buscar atendimento médico de urgência. Durante a internação, ela realizou exames e recebeu medicação para controlar a dor e o enjoo.

Avaliação médico

Após a avaliação médica, foram identificadas alterações relacionadas ao fígado. Juliette explicou que já possui histórico de sensibilidade hepática e afirmou que dará continuidade à investigação médica ao retornar ao Rio de Janeiro.

Apesar do susto, a artista recebeu alta hospitalar ainda neste domingo e tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde.

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Hepatite?

Em uma publicação posterior, Juliette esclareceu que o problema atual não está relacionado à hepatite medicamentosa que enfrentou anteriormente. Segundo ela, os médicos constataram uma inflamação no fígado, mas a causa ainda será investigada.

“Não é hepatite medicamentosa, mas estou com o fígado inflamado. A dor pode ser gastrite também. Vamos investigar e cuidar”, escreveu a cantora.

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