Filho de Edir Macedo viraliza com fotos sensuais: "É pecado?"

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Um dos filhos do bispo Edir Macedo repercutiu nas redes sociais após publicar fotos e vídeos sensuais. Moysés Bezerra Macedo, 36, é o filho mais novo do bispo.

Entre os conteúdos que são publicados pelo herdeiro estão fotos sem camisa, apenas de cueca ou enrolado em toalhas ou lençois. As cenas chamam a atenção de internautas e seguidores que questionam a atitude do jovem.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em uma das postagens mais recentes, ele aparece deitado na cama, apenas com um travesseiro, e depois se enrola na cortina.

"Mas pode? Filho do pastor", disse um internauta nos comentários. "É pecado achar atraente?", escreveu outro internauta.

Em outra publicação, ele, que usa o apelido de Mike, mostrou fotos no espelho de um banheiro e uma tiragem de cartas de tarô. "O que o seu pai fala disso?", perguntou um perfil. "Lindeza", elogiou outro.

Em 2024, Mike interpretou uma música para a novela "Reis", da Record, emissora que pertence a Edir. Além de "Reis", ele também gravou músicas para "Os Mutantes" e "Chamas da Vida".