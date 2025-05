Lady Gaga chega ao Rio para megashow em Copacabana neste sábado

Cantora desembarcou no Aeroporto do Galeão na madrugada desta terça-feira, 29 - Foto: Reprodução/X

A cantora Lady Gaga desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada desta terça-feira, 29, para o megashow que fará na Praia de Copacabana no próximo sábado, 3. A artista saiu de uma área reservada do Aeroporto do Galeão por volta das 4h50, quando alguns fãs já aguardavam atrás de um cercado.

Por volta das 5h15, a artista chegou ao Copacabana Palace, onde se hospedou. Ela entrou pelos fundos, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Na frente do hotel, mais little monsters, como são intitulado os fãs da cantora, esperavam ver a estrela.

O evento, que será gratuito, tem previsão de atrair mais de 1,6 milhão de pessoas. Chamada pelos fãs também de “mother monster”, a cantora chegou ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão, em uma aeronave particular.

Dois aviões jumbos

Com estrutura de um megashow feito por uma superstar, Lady Gaga traz uma equipe de cerca de 250 pessoas e dois aviões jumbos com dezenas de toneladas de equipamentos, que começam a chegar ao Rio nesta semana.

Todo o aparato será levado para Copacabana em vários caminhões. No local, está sendo montado o palco da apresentação da turnê intitulada "Mayhem on the Beach".

A estrutura do megashow

Cerca de 250 pessoas da equipe vão ocupar dezenas de quartos em Copacabana;

Equipamentos chegam em 2 aviões jumbos de 82 toneladas cada;

O palco terá um total de 1.260 metros quadrados e, para facilitar a visão de quem estiver na praia, estará a 2,20 metros de altura da base na areia.

Suposições de cancelamento

Com a retirada de um painel publicitário que anunciava o show da superstar gerou uma polêmica de um possível cancelamento da apresentação. No entanto, o show segue confirmado para o dia 3 de maio, às 21h, com participação gratuita nas areias da Praia de Copacabana e transmissão ao vivo.

Anteriormente, a cantora cancelou um show também no Rio de Janeiro, em 2017 devido a uma crise de fibromialgia (doença crônica caracterizada por dor muscular generalizada e intensa). A artista convive ainda com lúpus.