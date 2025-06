Lívia Andrade passa por momentos de pânico em avião: “Orações”

Lívia Andrade passou por susto em avião - Foto: Reprodução | TV Globo

A apresentadora Lívia Andrade, do ‘Domingo com o Huck’, da TV Globo, passou por momentos de pânico na noite dessa quinta-feira, 29. Ela estava entre os passageiros do avião de pequeno porte que pousou no aeroporto de Jundiaí, em São Paulo, depois de uma falha no trem de pouso. Lívia fez um desabafo nas redes sociais e agradeceu pelas mensagens de apoio e orações.

“Queria passar aqui pra agradecer o carinho, a atenção, as orações e energias positivas. Isso faz toda diferença. Eu sou uma pessoa de muita fé e coloco a minha vida nas mãos de Deus. Já tive muitos livramentos na minha vida esse ano, e agora mais um. A minha fé está fortalecida”, disse a loira.

A aeronave que Lívia estava sobrevoou a região do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, até que pudesse pousar. Lívia chegou a postar vídeo dentro do avião, logo após o pouso, e depois, já em casa. Ainda na aeronave, ela agradeceu pela manobra bem sucedida. “Registro aqui, ó. Parabéns pra gente. Nascemos de Novo. Temos um dia em comum de aniversário na vida agora”, falou.

Em outro vídeo, Lívia agradeceu pelo carinho que recebeu. “Muita gente acompanhou esse pouso. E eu senti a aflição e a preocupação de vocês pelas mensagens. A torcida e a oração para que tudo desse certo. E tivemos todos um final feliz, graças a Deus. Eu tô me sentindo renovada. E a cada livramento que eu tenho, eu passo a viver a vida mais intensamente”, completou.

Assista ao vídeo:

🚨VEJA: Após passar por um susto em um avião de pequeno porte, Lívia Andrade apareceu para agradecer o carinho dos fãs. pic.twitter.com/8qtH0jomew — CHOQUEI (@choquei) May 30, 2025

Detalhes do voo

Segundo o g1, a aeronave, de prefixo PT-LHZ, partiu de Goiás com cinco passageiros, a piloto e copiloto. Para ficar mais leve no momento da aterrisagem, a piloto sobrevoou a região do Campo de Marte, na Zona Norte da capital paulista, seguiu para Atibaia, e, por fim, para Jundiaí, pousando por volta de 19h45.

Ao pousar no Aeroporto de Jundiaí, o trem de pouso funcionou normalmente. Após o pouso, os passageiros foram embora do local. O Corpo dos Bombeiros foi acionado, assim como o helicóptero Águia da Polícia Militar, para acompanhar a aeronave. Não há registro de feridos.

Responsável por administrar o Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí, disse, em nota, que todos os passageiros estão bem.

“A Rede VOA agradece a cooperação das forças de segurança que atuaram com rapidez e eficiência: Corpo de Bombeiros, SAMU, Defesa Civil, Guarda Municipal e Polícia Militar. Quando o avião pousou todas as equipes já estavam posicionadas. Destacamos também a atuação da equipe interna de resposta a emergências da Rede VOA, que também já se encontrava posicionada na pista com bombeiros particulares e caminhão no momento do pouso”, explicou.