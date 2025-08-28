Luana Piovani revela estar fazendo “detox” de homens; entenda

Piovani contou ainda que a nova fase tem refletido em sua aparência - Foto: Reprodução | Instagram

A atriz Luana Piovani afirmou em suas redes sociais que está vivendo um período “livre” de relacionamentos amorosos. Segundo ela, a fase de “detox” de homens já dura oito meses, sem sequer conversas mais íntimas com possíveis pretendentes.

“Já tem um ano e meio que eu tô solteira. Eu não me relaciono, zero, nem conversinha, nem papinho gostoso, desde janeiro. Então, tem oito meses que eu tô ‘clean’, que eu tô zerada. Eu não tenho nem o stress de mandar mensagem e a pessoa ficar três dias sem responder”, brincou a artista nos stories do Instagram.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Piovani contou ainda que a nova fase tem refletido em sua aparência. A atriz disse ter recebido mensagens de seguidores perguntando se havia feito algum procedimento estético por estar “mais bonita que o normal”. Com humor, ela respondeu que o segredo está justamente em se manter distante de problemas relacionados à vida amorosa.



“E nesse momento que meus filhos não estão aqui, tudo o que eu tenho é meu: meu tempo é meu, minha atenção é minha (…), mas é essa a realidade da beleza”, completou.

Polêmicas

Mesmo focada em si, Piovani segue ativa nas críticas feitas em suas redes. A atriz voltou a comentar a polêmica envolvendo Dado Dolabella, Wanessa Camargo e Luan Pereira, compartilhando um vídeo da influenciadora Nyle Ferrari.

“Para a surpresa de ninguém, Dado Dolabella se envolveu em mais um caso de agressão. Dado é vegano e em 2018 ele disse que no passado era desequilibrado porque comia carne e carne está ligada ao machismo. Agora que é vegano, a culpa é de quem? Do maço de alface? Do tofu?”, dizia o vídeo publicado por Piovani.