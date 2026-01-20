Luana Piovani se revolta e xinga fotógrafo em shopping

A famosa está passando uma temporada no Brasil - Foto: Reprodução | Instagram

Luana Piovani usou suas redes sociais para detonar um paparazzo nesta terça-feira, 20. A atriz contou que estava sendo seguida pelo fotógrafo após sair de um shopping e proferiu uma série de xingamentos contra ele.

“O Rio de Janeiro tem umas coisas muito cafonas. Tô saindo do shopping e você sabe o que renasceu aqui? A desgraça do paparazzo. Só escutei um ‘cleck clek’”, disse ela, visivelmente irritada.

“E tá o filho da puta fazendo foto minha. Cara, não é possível. Tem sete anos que eu saí do Brasil e esses caras ainda dão esse tipo de notícia: ‘Luana Piovani é vista saindo do cabeleireiro’. Ah, puta que pariu! O mundo está acabando aqui, Rio de Janeiro, tudo! Só fico vendo”, completou.

Por fim, a famosa chamou o trabalho do rapaz de cafonice. “E aí o cara vem atrás de mim para falar que eu saí do shopping porque eu fui ao cabeleireiro. Não dá, né, gente? É muita cafonice. Tem que falar pro paparazzi vender bolo no ponto de ônibus ou trabalhar de flanelinha, porque se tem uma coisa que não dá respeito é você ser fofoqueiro ou paparazzi”, concluiu.

Vale lembrar que Luana está passando uma temporada de um mês no Brasil. A artista voltou aos palcos com a peça “Cantos da Lua”, no Teatro BDO Jaraguá, em São Paulo.