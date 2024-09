Solteira, Luana Piovani volta a usar aplicativo de relacionamento - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Luana Piovani revelou, durante uma conversa com os fãs no Instagram, que voltou a utilizar aplicativos de relacionamentos após o fim de seu namoro com o fotógrafo Lucas Bittencourt.

“Voltei para o aplicativo de relacionamento e não sei se estou lá há 10 dias ou duas semanas, mas estava off. Fui notando que não dava match com ninguém, por mais que eu seja uma pessoa bem específica, é impossível não dar match com alguém. Estava estranhando”, descreveu.

Piovani brincou e disse que está se divertindo com o aplicativo. “Muito diferente de cinco anos atrás, estou ótima, acho que estou mais me divertindo em brincar de escolher, brincar de ser macho no aplicativo, do que propriamente procurando alguém. Não estava nem aí que não estava dando match, mas estava achando estranho”, completou.

Por fim, ela disse que é boa em tecnologia, mas que está aproveitando o período nos aplicativos. “Para vocês verem como eu sou boa de tecnologia. Por mais que seja uma das pioneiras sendo uma pessoa pública a achar seu canal de comunicação dentro da internet”.