Maracanã, samba e picanha: Ed Sheeran curte a cidade pré-Rock in Rio

Horas antes de subir ao palco Mundo no Rock in Rio 2024, Ed Sheeran aproveitou para explorar a cultura brasileira. O cantor visitou a escola de samba Grande Rio, onde arriscou tocar tamborim ao lado dos ritmistas, e compartilhou o momento em suas redes sociais.

Além disso, Sheeran experimentou um pedaço de picanha, elogiando o prato: "Me disseram para provar picanha e é muito bom", comentou enquanto comia a carne.



Na quarta-feira, 18, o artista também marcou presença no Maracanã para acompanhar o jogo entre Fluminense e Atlético-MG pela Libertadores, onde foi presenteado com uma camisa personalizada do clube e outros mimos. Ed Sheeran será o headliner do festival nesta quinta-feira, 19, com show marcado para 0h15.