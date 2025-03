Mari Gonzalez detalha relação com sogro Bell Marques: “Ele é icônico"

Mari Gonzalez é namorada de Pipo Marques - Foto: Luiz Almeida | Ag. A TARDE

Mari Gonzalez abriu o jogo sobre como é a relação com seu sogro, Bell Marques. A influenciadora disse que é uma “sortuda” por tê-lo na família.

“Eu tenho muita sorte de ter o sogro Bell Marques. Não por ser o Bell, que ele é icônico, mas por ser quem ele é. Quando eu falo dele, eu fico emocionada, porque conhecer ele me fez admirá-lo mais ainda”, enalteceu a namorada de Pipo Marques, durante lançamento do Camarote Salvador.

A ex-BBB acrescentou que o cantor baiano “é um cara incrível em todos os aspectos e ele me recebeu muito bem na família. Então, eu me sinto muito abençoada”.

Questionada se eles malham juntos, Mari Gonzalez disse: “Eu treino com o Pipo sempre, mas as vezes também a gente treina em família. Eu, Bell, Pat, Rafa, todos juntos. Corremos junto também. Agora tem a corrida, né? 100% você, que está estourada, bombando todo o sucesso”.