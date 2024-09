Massagista se manifesta sobre polêmico vídeo de Léo Santana seminu

Léo Santana surge em vídeo com massagista e viraliza - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O vídeo em que Léo Santana aparece seminu em uma sessão de massagem está dando o que falar nas redes sociais. A gravação, porém, não é atual, mas de 2022. Após a repercussão, a massoterapeuta Sakuray se pronunciou sobre as críticas e falou do seu trabalho.

Leia Mais:

>>> Léo Santana se pronuncia sobre 'barrar' Lula de usar o 'Faz o L'

>>> Léo Santana pode proibir Lula de usar 'Faz o L'? Advogado explica

>>> Léo Santana abre processo que pode impedir Lula de usar o 'Faz o L'

"Meu trabalho é extremamente profissional, sendo famoso ou não famoso, todos são tratados com devido respeito e com um único objetivo de tratar dores musculares e ajudar na qualidade de vida de cada paciente", declarou a profissional.

Ainda em seu perfil do Instagram, a massagista garantiu: "O fato de ser bonita e trabalhar honestamente intriga a cabeça de gente pequena. Agendem uma sessão de liberação miofacial com o método @sakuraymass e tirem a prova o que profissionalismo e dedicação do meu trabalho".

No vídeo em questão é possível ver Léo Santana passando por uma sessão de ventosaterapia, um tipo de terapia da medicina tradicional chinesa (MTC). Internautas dividiram opiniões sobre a profissional e também pela forma como o cantor baiano estava durante o vídeo.

"Misericórdia, precisava ser uma gostosona, não tinha nenhuma tia mais caída? Lore, reage mulher”, brincou um perfil. “Que isso, Lore? Tem nenhum homem com a mesma profissão da moça não?", falou mais um.