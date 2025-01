Maurício Kubrusly faz rara aparição na web e recebe carinho dos fãs

Maurício Kubrusly, de 79 anos, fez uma rara aparição nas redes sociais, em uma foto que tocou os fãs. Sentado em uma cadeira de praia, cercado pelos discos que marcaram sua vida, o jornalista mostrou um semblante tranquilo. Fãs aproveitaram o registro para compartilhar mensagens de carinho e saudades: “Você faz falta nas telinhas”, comentou uma seguidora. “Saudades, toda energia boa a você e sua família”, escreveu outro internauta.

O jornalista, que vive com demência frontotemporal (DFT), está morando com a esposa, Beatriz Goulart, em Serra Grande, no litoral sul da Bahia. O ambiente, próximo à praia e repleto de memórias como os mais de 8 mil discos acumulados pelo casal, foi projetado para minimizar os impactos da condição.

No documentário 'Maurício Kubrusly - Olhar Saudade', do Globoplay, Beatriz explicou como adapta os imóveis para oferecer conforto ao marido: “Eu coloco móveis como uma cômoda perto dele, para passar uma sensação de segurança. Não sei se funciona, mas eu tento”, revelou.

Demência de Kubrusly

Diagnosticado em 2016, Kubrusly descobriu a demência frontotemporal ao perceber dificuldades em atividades simples, como ler o jornal. Inicialmente, os médicos suspeitaram de Alzheimer, mas, com o tempo, o diagnóstico de DFT foi confirmado. A doença, que afeta memória e habilidades cognitivas, ainda é um desafio para a medicina devido à sua complexidade e manifestações variadas.