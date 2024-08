Médico com condição rara vê rosa toda vez que tem um orgasmo

O orgasmo em cores está entre os tipos mais raros de sinestesia - Foto: Reprodução | Freekpik

Um caso raro envolvendo um homem identificado como Senhor R, um médico de 31 anos, vem chamando a atenção da web nas últimas horas. Psiquiatras da Universidade de Ciências Médicas de Mashhad, no Irã, publicaram na revista científica Iranian Journal of Psychiatry, a condição de um paciente que, ao atingir o orgasmo durante uma relação sexual, enxergava as coisas ao seu redor com mais nitidez e brilho do que o normal, além de com uma coloração rosa.

De acordo com a Cleveland Clinic, nos Estados Unidos, o relato é um caso raro de sinestesia: “é quando seu cérebro encaminha informações sensoriais por meio de vários sentidos não relacionados, fazendo com que você experimente mais de um sentido simultaneamente”.

Vale ressaltar que a sinestesia em si não é considerada uma condição médica, mas algo comum, com uma prevalência estimada em 4% da população mundial. No entanto, existem mais de 150 manifestações diferentes do quadro, explicam os pesquisadores, e a de visualizar cores durante o orgasmo responde por apenas 1% delas.



Na publicação, eles relatam a experiência do paciente que vive com sua esposa. Ele foi encaminhado para a clínica dos psiquiatras após se queixar de uma sensação “bizarra” durante episódios recentes de sexo.

“Ele afirmou que, durante seus orgasmos experimentava mudanças na equidade visual sempre que seus olhos estavam abertos e via objetos mais nítidos e brilhantes do que o normal. Ele descreveu essas mudanças como 'visão de alto contraste com cor rosa dominante em todos os lugares' e disse que o ambiente ficava mais brilhante como se fosse de manhã cedo, mesmo que o ambiente estivesse escuro”, escrevem.

Eles relatam que o Senhor R não apresentava nenhuma anormalidade na visão de cores ou outros testes que avaliam a percepção visual. Também não houve resultados que indicassem algum problema psiquiátrico ou de disfunção sexual. “Com relação às experiências do paciente e a esses exames, foi feito um diagnóstico de sinestesia para ele”, afirmam os médicos.

Após explicarem o que é a sinestesia e seus diferentes tipos ao homem, ele compartilhou ainda ter vivido outras experiências que se encaixam na descrição quando era mais jovem. Durante a adolescência, o Senhor R foi diagnosticado com um prolapso de válvula mitral após uma sequência de dores no peito.

Em relato aos médicos, ele explicou que, toda vez que tinha uma dor forte no peito por causa da doença cardíaca na infância, ele “sentia a cor branca”. “As fortes dores no peito não continuaram na idade adulta e, portanto, ele não teve a sensação de novo. Ela não estava associada a nenhum distúrbio visual, e ele conseguia diferenciá-la de outras possíveis sensações, incluindo tontura”, afirmam os profissionais.

“O orgasmo em cores está entre os tipos mais raros de sinestesia, o que é um desafio para o diagnóstico. Em contraste com outros tipos de sinestesia que podem ser testados por questionários ou estudos visuais, a sinestesia de orgasmo com cores é difícil de estudar, pois não há nenhum estudo experimental anterior disponível para provocar a sensação sinestésica”, concluíram.