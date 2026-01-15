Menu
ENTRETENIMENTO
LUTO

Mel Maia faz novo desabafo sobre morte da mãe

A atriz perdeu a mãe no final de 2025

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

15/01/2026 - 21:13 h
Débora Maia foi encontrada morta
Débora Maia foi encontrada morta -

Mel Maia quebrou o silêncio e falou sobre a morte de sua mãe. Sem dar muitos detalhes sobre o caso, a atriz afirmou que está tentando seguir em frente e pretende cumprir sua agenda de compromissos daqui para frente.

“Eu queria muito falar sobre isso, mas acho que ainda não estou pronta para abrir publicamente. É um assunto que temos mantido limitado à família e aos amigos”, disse ela em entrevista à Glamour.

A famosa ainda reforçou que a família está mais unida do que nunca. “Mas estou seguindo a minha agenda profissional, que estava pronta desde outubro, porque o meu trabalho é a minha vida. É ele que sustenta os meus, ele que mudou a vida de todo mundo lá em casa. Posso te dizer que a minha família está mais unida do que nunca”, concluiu.

Morte da mãe

A mãe de Mel Maia faleceu em novembro de 2025. Ela foi encontrada morta por uma funcionária, em seu apartamento, onde morava sozinha no Rio de Janeiro. O corpo foi velado e cremado no dia 29 de novembro.

Entretanto, ainda não se sabe a causa do falecimento de Débora Maia. Pessoas próximas da família alegaram que ela enfrentava um quadro de depressão severa e tentava tratar a condição psicológica.

