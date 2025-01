MP toma decisão sobre acusação de racismo contra Ana Paula Minerato

Ana Paula Minerato se livrou de acusação - Foto: Reprodução | Instagram

O caso envolvendo Ana Paula Minerato ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira, 13. Isso porque o Ministério Público de São Paulo arquivou a denúncia de racismo contra a famosa.

Leia Mais:

>>> Tati Minerato quebra silêncio sobre racismo da irmã: "Foi lamentável"

>>> Rosiane Pinheiro faz desabafo forte e diz ter sido "escravizada"

>>> Influencer é alvo de 'cantada' racista: "Você seria um escravo caro"

A informação foi divulgada pelo site Notícias da TV, que declarou que a queixa contra a influenciadora se baseava no áudio que vazou no ano passado, quando ela criticou a cantora Ananda usando termos racistas como "mina do cabelo duro".

A publicação disse que o MP argumentou que não havia "provas suficientes" para atestar injúria racial.

O promotor Carlos Alberto Scaranci Fernandes ressaltou em texto que o "discurso abertamente racista" citado na denúncia não possui "qualquer contexto ou descrição dos fatos".

"Examinando o expediente, tenho que não há justa causa para prosseguir. Verificando as informações encaminhadas a esta Promotoria de Justiça, não é possível vislumbrar a ocorrência de qualquer conduta criminosa", diz trecho.

Após o arquivamento do inquérito policial pela autoridade judiciária, segundo o artista, a polícia poderá realizar novas pesquisas se tiver conhecimento de outras provas.