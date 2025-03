Mulher que negou assento em avião se envolve em 'polêmica' no Carnaval

Jeniffer Castro tem se arriscado na carreira de influenciadora digital - Foto: Reprodução | Instagram @jeniffercastro

Jeniffer Castro, que ficou conhecida em todo o Brasil após se recusar ceder seu assento em um voo, voltou a ser assunto durante o Carnaval de Salvador. Desta vez, a "polêmica" não passou de uma brincadeira temática.

Enquanto curtia o trio elétrico da banda Kart Love, Jeniffer foi alvo de uma encenação bem-humorada que fazia referência ao incidente no avião.

Em novembro de 2024, Jeniffer tornou-se conhecida nacionalmente após um vídeo viralizar nas redes sociais. Nas imagens, ela recusava trocar seu assento na janela com uma criança durante um voo, o que gerou debates sobre direitos dos passageiros e empatia.

O caso ganhou tanta repercussão no ano passado que inspirou fantasias de Carnaval em 2025, como a "Assento Jeniffer", que fizeram sucesso no pré-Carnaval do Rio de Janeiro.

