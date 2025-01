Nego do Borel sofre nova derrota na Justiça; saiba detalhes

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Nego do Borel sofreu mais uma derrota na Justiça para a jovem de 15 anos que comemoraria sua festa com show do cantor no Copacabana Palace. Isso porque o artista teve recurso negado em processo na 14ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. As informações são do jornalista Ancelmo Gois, do O Globo.

Em outubro de 2023, ele já havia sido condenado por não aparecer no show. Borel foi condenado a pagar multa, danos morais e danos materiais. Além de R$ 30 mil de multa contratual e R$ 30 mil em danos morais, o cantor também deveria pagar R$ 86 mil em danos materiais aos pais da debutante — o valor corresponde a exigências que Nego do Borel teria feito, como uma equipe de segurança, estrutura de palco e whisky 12 anos no camarim.

Em recurso, Nego do Borel contestou os danos materiais. Ele argumentou que os gastos com whisky, gerador, equipe de segurança e iluminação de palco não estavam no contrato e foram feitos voluntariamente. Além disso, afirmou que o DJ que se apresentou antes dele usufruiu de alguns de itens, o que o tornaria isento da indenização.

No entanto, foram apresentadas provas de que tudo estava no contrato. “Não há que se falar em cobrança exacerbada ou não demonstrada”, diz a decisão, na qual consta também consta um trecho sobre danos morais: “Não é preciso muito esforço para entender pela sua incidência e a necessidade de reparação, porque houve violação da dignidade dos autores”.

Nego do Borel não havia se pronunciado até o momento da publicação desta matéria.