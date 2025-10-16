Menu
FAMOSOS

Neymar “vinga” filha após ela ser atingida por bola em jogo

Filha do atleta foi atingida durante um jogo do Santos

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

16/10/2025 - 21:25 h
Neymar e Mavie, de 2 anos
Neymar e Mavie, de 2 anos -

Após a filha Mavie, de 2 anos, ser atingida por uma bola na cabeça, Neymar fez questão de se “vingar” pelo ocorrido. O caso aconteceu durante a partida entre Santos e Corinthians, na última quarta-feira, 15.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o jogador do Santos mostra o segurança que atingiu a menina passando por um túnel e recebendo tapas de brincadeira.

“Maviezinha, papai chamou os amigos e te vingou! Filha, papai tá te vingando!”, brincou o atleta.

O que aconteceu?

A filha do craque foi atingida em cheio na cabeça por uma bola na lateral do campo, onde estava com o pai. No vídeo que viralizou nas redes sociais, a criança chora e é amparada pelo craque.

Veja:

neymar

x