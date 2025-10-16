FAMOSOS
Neymar “vinga” filha após ela ser atingida por bola em jogo
Filha do atleta foi atingida durante um jogo do Santos
Após a filha Mavie, de 2 anos, ser atingida por uma bola na cabeça, Neymar fez questão de se “vingar” pelo ocorrido. O caso aconteceu durante a partida entre Santos e Corinthians, na última quarta-feira, 15.
Em um vídeo publicado nas redes sociais, o jogador do Santos mostra o segurança que atingiu a menina passando por um túnel e recebendo tapas de brincadeira.
“Maviezinha, papai chamou os amigos e te vingou! Filha, papai tá te vingando!”, brincou o atleta.
O Neymar “vingando” o segurança que acertou uma bolada na Mavie sem querer kkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/oE1WifEGnT— Futmais | Menino Fut (@futtmais) October 16, 2025
O que aconteceu?
A filha do craque foi atingida em cheio na cabeça por uma bola na lateral do campo, onde estava com o pai. No vídeo que viralizou nas redes sociais, a criança chora e é amparada pelo craque.
Judiação! Após fim de jogo entre Santos x Corinthians, Mavie foi atingida por uma bolada na cabeça, a pequena deixou o campo em lágrimas junto do pai @neymarjr. 🥺 pic.twitter.com/gphhVJFyKq— 💢 𝖠𝗇𝗍𝗈𝗇𝖾𝗅𝗅𝗂 💢 🇺🇸 (@Antonellibjj_) October 16, 2025
