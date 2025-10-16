Neymar “vinga” filha após ela ser atingida por bola em jogo

Neymar e Mavie, de 2 anos - Foto: Divulgação

Após a filha Mavie, de 2 anos, ser atingida por uma bola na cabeça, Neymar fez questão de se “vingar” pelo ocorrido. O caso aconteceu durante a partida entre Santos e Corinthians, na última quarta-feira, 15.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o jogador do Santos mostra o segurança que atingiu a menina passando por um túnel e recebendo tapas de brincadeira.

“Maviezinha, papai chamou os amigos e te vingou! Filha, papai tá te vingando!”, brincou o atleta.

O Neymar “vingando” o segurança que acertou uma bolada na Mavie sem querer kkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/oE1WifEGnT — Futmais | Menino Fut (@futtmais) October 16, 2025

O que aconteceu?

A filha do craque foi atingida em cheio na cabeça por uma bola na lateral do campo, onde estava com o pai. No vídeo que viralizou nas redes sociais, a criança chora e é amparada pelo craque.

Veja: