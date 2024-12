Noivo de Marina Ruy Barbosa é processado pelo pai bilionário: "Parasita"

O empresário acusa Abdul de falsidade ideológica - Foto: Reprodução | Instagram

Jamel Fares, sócio-fundador da Marabraz, está processando o próprio filho, Abdul Fares, que é noivo da atriz Marina Ruy Barbosa. O empresário acusa Abdul de falsidade ideológica e de gastar mais de R$ 22,5 milhões em despesas pessoais, incluindo um anel de R$ 6 milhões para a atriz, comprado com dinheiro da empresa.

Leia mais:

>> Preta Gil fará nova cirurgia contra câncer e avalia tratamento nos EUA

>> Casado, Carmo Dalla Vecchia se declara ao ex: "Nunca nos separamos"

>> Ex de Andressa Urach vai para hospital após gravação com cantor

O processo, que tramita sob segredo de Justiça na comarca de Simões Filho, na Bahia, começou após Abdul tentar interditar o pai, citando problemas de saúde. A notícia-crime protocolada por Jamel na delegacia de Barueri (São Paulo) descreve Abdul como "ingrato e parasita", ressaltando que “nada mais doloroso para um pai do que processar criminalmente o próprio filho”.

Marina Ruy Barbosa foi citada na ação por conta do anel milionário, mas continua ao lado de Abdul. Em entrevista feita anteriormente ao Portal LeoDias, a atriz confirmou que está morando com o noivo desde o término das gravações da novela Fuzuê, no final de 2023. “Sim, sim… Tem que fazer um test-drive, né?”, brincou a ruiva, que atualmente divide sua rotina entre Rio de Janeiro e São Paulo.