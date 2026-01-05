Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FAMOSOS

Novo affair de Gracyanne Barbosa: saiba quem é Gabriel Cardoso

Casal chegou a publicar fotos juntos nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

05/01/2026 - 15:06 h
Gracyanne Barbosa
Gracyanne Barbosa -

Gracyanne Barbosa revelou que está vivendo um novo romance. Após dois anos de separação do cantor Belo, a musa fitness está se relacionando com o empresário Gabriel Cardoso. O casal passou o Ano Novo junto em Trancoso, na Bahia, e chegou a publicar fotos da viagem nas redes sociais.

A relação com o novo affair foi confirmada pela influenciadora em entrevista à revista Quem. “Sim, estou vivendo e estou muito feliz. Estou em um momento incrível. Muito feliz mesmo, mas não tem a ver com ele”, afirmou.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O empresário possui diversas diferenças em relação à famosa, entre elas a fama e o número de seguidores nas redes sociais. No entanto, ambos compartilham a mesma paixão: o estilo de vida fitness.

Leia Também:

Influenciador acusa ex-namorado de agressão durante réveillon; entenda
Influenciador confessa que terapia o fez ter relação íntima com madras
Carolina Dieckmann abre o jogo sobre relação com ex-marido famoso

Quem é Gabriel Cardoso?

Gabriel Cardoso é empresário, tem 35 anos e mantém um perfil privado no Instagram, com cerca de 12 mil seguidores. A identidade do affair foi revelada pelo colunista Lucas Pasin, do Metrópoles.

Quem é o novo affair de Gracyanne Barbosa
Quem é o novo affair de Gracyanne Barbosa | Foto: Reprodução| Instagram

Caso Gracyanne oficialize o relacionamento, este será o primeiro namoro assumido publicamente desde o fim de seu casamento com Belo, com quem esteve por 16 anos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

famosos Gracyanne Gracyanne Barbosa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Gracyanne Barbosa
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

Gracyanne Barbosa
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Gracyanne Barbosa
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Gracyanne Barbosa
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

x