Novo affair de Gracyanne Barbosa: saiba quem é Gabriel Cardoso
Casal chegou a publicar fotos juntos nas redes sociais
Gracyanne Barbosa revelou que está vivendo um novo romance. Após dois anos de separação do cantor Belo, a musa fitness está se relacionando com o empresário Gabriel Cardoso. O casal passou o Ano Novo junto em Trancoso, na Bahia, e chegou a publicar fotos da viagem nas redes sociais.
A relação com o novo affair foi confirmada pela influenciadora em entrevista à revista Quem. “Sim, estou vivendo e estou muito feliz. Estou em um momento incrível. Muito feliz mesmo, mas não tem a ver com ele”, afirmou.
O empresário possui diversas diferenças em relação à famosa, entre elas a fama e o número de seguidores nas redes sociais. No entanto, ambos compartilham a mesma paixão: o estilo de vida fitness.
Quem é Gabriel Cardoso?
Gabriel Cardoso é empresário, tem 35 anos e mantém um perfil privado no Instagram, com cerca de 12 mil seguidores. A identidade do affair foi revelada pelo colunista Lucas Pasin, do Metrópoles.
Caso Gracyanne oficialize o relacionamento, este será o primeiro namoro assumido publicamente desde o fim de seu casamento com Belo, com quem esteve por 16 anos.
