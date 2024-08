Olimpíadas encerram com shows de Billie Eilish, Snoop Dogg e mais

Shows aconteceram em dois blocos e em dois lugares diferentes - Foto: Divulgação | COB

O encerramento da Olimpíada de Paris aconteceu neste domingo, 11, no State de France, e a cerimônia contou com shows de artistas franceses e americanos.

As 205 delegações participaram da cerimônia, que também transferiu a tocha olímpica para o Comitê Organizador de Los Angeles-2028, cidade que vai receber os Jogos pela terceira vez.



Por isso, os shows aconteceram em dois blocos e em dois lugares diferentes. A primeira parte contou com Phoenix, AIR, Angéle, H.E.R e Yseult. Já a segunda com a banda Red Hot Chilli Peppers e os cantores Snoop Dogg e Billie Eilish.

Assista às apresentações:

Phoenix

Red Hot Chilli Peppers

Billie Eilish

Billie Eilish performs "BIRDS OF A FEATHER" at the #Olympics closing ceremony. pic.twitter.com/P8hUG0c9SR — Billie Eilish Charts (@eilishdata) August 11, 2024

Snoop Dogg e Dr. Dre

Angéle

🎥 | @angele_vl simplesmente DESLUMBRANTE na Cerimônia de encerramento das Olimpíadas de 2024!!!! Que presente!!! 🤯❤️❤️ pic.twitter.com/3PAp1nrYCI — Angèle Brasil (@AngeleBrasil) August 11, 2024

H.E.R

Yseult