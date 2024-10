Piovani quebra silêncio após filho ir morar com Scooby: “Liberdade”

Luana Piovani vive em Portugal - Foto: Reprodução | Instagram @luapio

Luana Piovani quebrou o silêncio após o filho mais velho, Dom, 12, resolver morar com o pai, Pedro Scooby, no Rio de Janeiro. Passados alguns meses da decisão, ela afirma que não quer que o garoto volte para casa.

“Eu não quero que ele volte. Senão, deu errado. E eu quero que dê certo. Quero que o pai dele crie um pouco mais de responsabilidade nesses limites e tenha uma rotina organizada. Eu quero que ele saiba lidar com a liberdade maior que o pai dê para ele. E eu quero que meu filho entenda o porquê de eu ter escolhido a Europa para vivermos”, disse a atriz em entrevista ao programa Júlia da emissora portuguesa SIC.

Luana, que mora em Cascais, em Portugal, relembrou os motivos que a fizeram sair do Brasil. “Foram dois anos dando murro em ponta de faca, tentando. Eu não vim a Portugal à toa, e não vim sozinha. Eu vim numa decisão pela minha família. Eu vim casada. Eu atravessei o oceano, larguei tudo que eu tinha lá para começar algo novo, do zero, porque eu queria que meus filhos tivessem mais oportunidades”, completou Luana.

A atriz mora com os gêmeos Bem e Liz, 8.