Piovani revela verdadeiro motivo de divórcio com Scooby; saiba mais

Luana Piovani revelou, em um trecho da série documental ‘A Vida É Irada, Vamos Curtir’, o verdadeiro motivo do fim do casamento com o surfista e ex-BBB Pedro Scooby.

Ela contou que o casal, que vivia em uma residência alugada por temporada junto aos seus três filhos, enfrentava a necessidade constante de renovar o contrato de locação e, segundo ela, esta tarefa era de responsabilidade de Scooby.

A atriz contou que, em um momento crítico, o seu então marido não cumpriu essa obrigação. “A única coisa que ele tinha a responsabilidade era de renovar o nosso Airbnb, e aí um dia ele me liga pedindo desculpas porque ele tinha esquecido de renovar”, contou ela.

Porém, o esquecimento de Scooby resultou em uma situação caótica para a família. Isso porque eles precisaram desocupar o imóvel às pressas, pois este já estava reservado para novos inquilinos. “E eu tinha até meio-dia do outro dia para mudar de casa porque a casa já tinha sido alugada, com três crianças e 12 malas”, relembrou Luana.

De acordo com ela, foi após encerrar a ligação com Scooby que Luana tomou uma decisão definitiva sobre o futuro do relacionamento. “Quando eu desliguei o telefone, eu tirei a aliança do dedo, botei na mesa e falei: ‘O meu casamento acabou de acabar’”, disse.

Luana Piovani e Pedro Scooby se separaram em 2019. Os dois são pais de Dom, de 12 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 8 anos.