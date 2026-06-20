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Pocah apresenta inflamação na região íntima e faz cirurgia de emergência

Ex-BBB foi diagnosticada com bartolinite, mas tranquilizou os fãs ao afirmar que já está bem

Alice Paulilo
Por Alice Paulilo
Pocha precisou passar por cirurgia de ugência
Pocha precisou passar por cirurgia de ugência - Foto: (Foto: Reprodução / Instagram)

A cantora Pocah revelou em suas redes sociais que precisou passar por uma cirurgia às pressas na noite dessa sexta-feira, 19, após sentir forte desconforto na região íntima.

“É uma dor que você não consegue andar, não consegue sentar, você fica sem dignidade total. Eu já estava com ela há quatro dias, é insuportável”, explicou ela.

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Ao chegar no hospital, ela foi diagnosticada com bartolinite, uma inflamação na glândula responsável pela lubrificação da vagina, e precisou ser operada.

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No momento, ela está em observação e fazendo medicação venosa para continuar os tratamentos e já tranquilizou os internautas no Instagram, dizendo que não corre mais nenhum perigo.

Pocah também fez questão de explicar o que é a inflamação:

“Eu tive uma bartolinite. O que é a bartolinite? É quando a glândula de Bartholin, que é responsável pela lubrificação da região íntima, fica inflamada. E, quando ela entope, causa um desconforto enorme”, disse.

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Tags

cirurgia de emergência instagram Pocha

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