Preso, Nego Di tem pedido de liberdade negado novamente

Nego Di está preso desde julho - Foto: Reprodução

O influenciador digital e empresário Dilson Alves da Silva Neto, chamado de Nego Di, teve mais um pedido de liberdade negado pela 2ª Vara Criminal de Canoas, na Região Metropolitana, nesta terça-feira, 22.

A solicitação foi julgada pela juíza Patricia Pereira Krebs Tonet. O influenciador, que está preso preventivamente desde julho, é investigado por estelionato e lavagem de dinheiro.

Nego Di e o sócio, Anderson Boneti, são acusados de envolvimento em um suposto esquema de produtos que não teriam sido entregues por uma loja virtual, da qual os dois seriam sócios.

Através das redes sociais, a defesa de Nego Di afirmou que o ex-BBB estaria ressarcindo as vítimas desde 2022 e que ele não teve a intenção de lesar seus seguidores.

Relembre o caso

Nego Di foi preso pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, na praia de Jurerê Internacional, em Florianópolis, em 14 de julho deste ano. No dia 12 de julho, ele havia sido alvo de uma operação do Ministério Público por suspeita de lavagem de dinheiro.

O ex-BBB é suspeito de dar golpe em pelo menos 370 pessoas através da venda de produtos de uma loja virtual, a “Tadizuera”. A investigação da Polícia Civil indica que a movimentação financeira em contas bancárias ligadas a ele na época, em 2022, passa de R$ 5 milhões.

Seu sócio, Anderson Boneti, também teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele foi preso na Paraíba em 25 de fevereiro de 2023, mas solto dias depois.

Nego Di fazia a divulgação em seus perfis nas redes sociais dos produtos à venda, como aparelhos de ar-condicionado e televisores, muitos deles com preços abaixo do de mercado – uma televisão de 65 polegadas, por exemplo, era vendida a R$ 2,1 mil.

A investigação indica ainda que não havia estoque, e que Nego Di enganou os clientes prometendo que as entregas seriam feitas, apesar de saber que não seriam. Mesmo assim, movimentou dinheiro que entrava nas contas bancárias da empresa.

As autoridades policiais estimam que o prejuízo dos clientes lesados seja superior a R$ 330 mil, mas como as movimentações bancárias são milionárias, a suspeita é de que o número de vítimas do esquema seja maior, só que essas pessoas não procuraram a polícia para representar criminalmente contra o influencer.

Condenação por injúria e difamação

O influenciador agora foi condenado por difamação e injúria a um ano, um mês e dois dias de detenção em regime aberto. A pena foi convertida em serviços comunitários e pagamento de multa de 5 salários mínimos.

A polêmica ocorreu em função de um vídeo publicado no canal de YouTube do famoso em 11 de março de 2020. Na ocasião, o humorista chamou a política de "velha sem vergonha" e "maconheira".

Quem é Nego Di?

Nascido em Porto Alegre, do Rio de Grande do Sul, Nego Di, participou do BBB 2021 como integrante do grupo Camarote, pois já trabalhava como influenciador e comediante.

Após 22 dias de confinamento, Nego Di foi o terceiro eliminado do programa, com 98,76%. Depois do reality, ele começou a promover rifas em redes sociais.

A prática é investigada pelo Ministério Público (MP) e motivou a operação contra ele e sua companheira nesta sexta-feira, 12.