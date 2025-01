Preta Gil tem estado de saúde atualizado após nova cirurgia: "Energia positiva"

Artista está em tratamento contra um câncer - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Preta Gil, de 50 anos, passou por uma cirurgia que chegou ao fim na madrugada desta sexta-feira, 20. A artista, que está em tratamento contra um câncer, está internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

O estado de saúde dela foi atualizado pelo filho dela, Francisco Gil. “Tudo em paz aqui. A cirurgia da minha mãe terminou e está tudo bem com ela. Obrigado por toda energia positiva. Ela é guerreira e passou por mais essa. Seguimos fortes. Muito amor”, disse.

A empresária Malu Barbosa, que é amiga da artista, também falou sobre o assunto. “A cirurgia da Preta acabou, e ela está bem e dormindo... Ela é muito guerreira e venceu mais esta”, escreveu.

Preta Gil deu entrada na unidade de saúde na última quarta-feira, 18. “Aqui estou eu, mais uma vez diante de uma cirurgia muito grande - mas minha fé, minha vontade de viver, é maior que tudo”, disse a artista, no Instagram.

O procedimento foi marcado após a equipe médica identificar que a quimioterapia não foi tão eficaz quanto esperava. Após a descoberta da ineficácia do tratamento, ela foi aconselhada a procurar uma especialista no seu caso, motivo pelo qual viajou até Nova York (EUA).

Em agosto, a cantora revelou que “o câncer voltou” por meio de vídeo publicado nas redes sociais. Na ocasião, ela disse que estava com a doença em quatro locais do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.

Preta Gil foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023. Ela realizou sessões de radioterapia, quimioterapia e tratamento cirúrgico. Além disso, ela também teve de passar por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

No ano passado, durante o quinto ciclo de quimioterapia, ela apresentou um quadro de sepse e chegou a ficar internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A sepse é uma resposta desregulada do organismo a uma infecção pré-existente.

Filha de Gilberto Gil anunciou fim do tratamento, em dezembro de 2023, após uma cirurgia de reconstrução do trato intestinal e reversão de ileostomia.