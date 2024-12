Rafa Kalimann enfrenta problema com marca e Justiça toma atitude

Rafa Kalimann tem vitória na Justiça após polêmica - Foto: Reprodução | Globo

Rafa Kalimann está no meio de uma grande polêmica judicial em função de uma suposta quebra da cláusula de exclusividade que assinou com a empresa BRF, detentora da Perdigão. A motivação do problema tem relação com o fato dela ter aparecido no Carnaval de 2024 comendo salsicha da Seara.

De acordo com informações da revista Contigo!, a empresa de alimentos solicitou uma indenização de R$ 418 mil, mas os valores já ultrapassam a casa dos R$ 500 mil. Na Justiça, a BRF pediu o bloqueio das contas bancárias da ex-BBB e da empresa responsável por sua carreira artística.

"Nesse sentido, a Exequente requer seja determinada a realização da penhora via SISBAJUD na modalidade teimosinha em face da Executada Rafaella Freitas Ferreira de Castro Matthaus, até o limite de R$ 323.639,81 (trezentos e vinte e três mil seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos)", solicitou a empresa.

O portal Leo Dias disse que Rafa Kalimann conseguiu o efeito suspensivo, ou seja, suspendendo a eficácia da sentença proferida pela Justiça.

O contrato da famosa com a Perdigão foi assinado em dezembro de 2023, na época, para uma campanha de Natal para promover um de seus principais itens: um peru. Ela, porém, tinha uma cláusula de exclusividade durante quatro meses e, quando foi o Carnaval, ela apareceu comendo itens da marca concorrente.

Defesa de Rafa Kalimann se manifesta

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a defesa de Rafa Kalimann afirmou que o grupo BR Media, por meio de sua agência Ícone, teve a suas contas bloqueada, mas a atriz "nunca recebeu qualquer ordem de bloqueio judicial e segue com todas as suas contas bancárias e bens livres".

O advogado Pedro Fida, que representa a artista, ainda esclareceu que a própria famosa, "agindo com total boa-fé e de forma proativa, realizou o depósito do valor antes de qualquer manifestação da juíza no caso".

"Na data de 19 de novembro, inclusive, a juíza do caso confirmou que Rafa Kalimann depositou o valor de R$ 325.556,30, pois já havia sido bloqueado o valor de R$ 241.150,67 das contas da agência do grupo BR Media", destacou o texto da defesa da contratada da Globo.

O advogado completa: "Rafa Kalimann teve uma vitória importante, em que a juíza aceitou o pedido da defesa da atriz e suspendeu o processo principal, ou seja, o processo de execução do valor indevido e abusivo cobrado pela BRF, até a questão principal ser analisada com profundidade, incluindo a má-fé e violações cometidas pela agência Ícone, do grupo BR Media".