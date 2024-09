Rafaella Santos publica cliques raros dos filhos de Neymar

No post, Rafaella comemorou o mês de setembro e dividiu com os seguidores momentos íntimos - Foto: Reprodução | Redes Sociais @rafaella

Em meio às polêmicas envolvendo a suposta paternidade de mais uma criança, Neymar foi elogiado por ‘fazer’ filhos tão fofos e bonitos. Os comentários foram feitos na publicação mais recente de Rafaella Santos, irmã do jogador, que compartilhou cliques exclusivos dos sobrinhos nesta quinta-feira, 12.

No post, Rafaella comemorou o mês de setembro e dividiu com os seguidores momentos íntimos com sua família, incluindo registros raros de Davi Lucca, de 12 anos, primogênito de Neymar, fruto do relacionamento com Carol Dantas; Mavie, de 11 meses, do namoro com Bruna Biancardi; e Helena, filha de Amanda Kimberlly, prestes a completar 2 meses.



