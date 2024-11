Sertanejo diz que perdeu 40kg com injeção para emagrecer

César Menotti e Fabiano - Foto: Divulgação

Fabiano, da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano, compartilhou detalhes sobre seu processo de emagrecimento no último ano, revelando que perdeu 40 kg com o uso de uma injeção para emagrecer, sob acompanhamento médico. O cantor destacou a importância de seguir as orientações profissionais, como a ingestão adequada de água durante o tratamento.

"A disposição que dá, o bem-estar que você sente… É muito mais prazeroso viajar e trabalhar estando mais leve. A saúde é o principal. Quando descobrimos a injeção e começamos a usar, vimos que realmente funciona e a perda de peso é rápida", contou Fabiano.

César Menotti, que recentemente iniciou o mesmo tratamento após observar os resultados no irmão, também comentou: "Estou achando incrível. O que me ajudou a controlar nos últimos dias foi ela [a injeção Mounjaro]".

Ambos ressaltaram os efeitos da injeção, com César acrescentando: "Ficar sem comer não é o ideal, mas ela realmente reduz o apetite. No meu caso, diminuiu a compulsão, aquela vontade de comer sem estar com fome, principalmente doces à noite".