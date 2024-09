Sobrinha de ex-A Fazenda usa bolsa de colostomia após ser baleada

Valentina Simioni é sobrinha da ex-A Fazenda Kamila Simioni - Foto: Reprodução

Baleada em uma comunidade da Zona Norte do Rio de Janeiro, Valentina Simioni, sobrinha da ex-A Fazenda Kamila Simioni, sofreu graves consequências. O caso aconteceu quando a menina estava acompanhada pelo pai.

De acordo com o Extra, Valentina foi levada ao Hospital estadual Getúlio Vargas, onde fez uma cirurgia após o tiro atingir o seu quadril. De acordo com a sua tia, Kamila, a sobrinha teve o intestino perfurado e está usando uma bolsa de colostomia.

“O tiro pegou na lombar da minha sobrinha, transfixou o abdômen e acertou o intestino, então ela precisou colocar uma bolsa de colostomia e provavelmente vai ficar no CTI de três a quatro dias até a gente conseguir a transferência dela”, contou a Kamila.

O que aconteceu com a sobrinha de Kamila Simioni?

Valentina, de 14 anos, foi baleada em comunidade no Rio após entrar com seu pai por engano no local. Segundo a colunista Mariana Morais, o irmão da influenciadora errou o caminho em avenida na zona norte e acabou parando em um reduto de bandidos, localizado no Complexo da Maré.

A ex-Fazenda, que atualmente vive em Belo Horizonte, viajou para o Rio para encontrar com os familiares em função do ocorrido com a sobrinha, que está internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas.

“Estou indo ao Rio encontrar meu irmão. Ela está em cirurgia, mas o estado é estável. Meu irmão está bem, graças a Deus”, disse Kamila Simioni à jornalista.

O pai e a filha, que são de Belo Horizonte, Minas Gerais, estavam no Rio para ir ao Consulado Americano, no Centro, para emitir o visto. O carro foi atingido por diversos tiros e, um deles atingiu a adolescente na região da lombar.