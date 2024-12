Vera Viel fala sobre reações à radioterapia e mostra cicatriz

Vera passou por cirurgia de retirada de tumor e desde o procedimento tem feito a radioterapia - Foto: Reprodução

Após o diagnóstico de sarcoma sinovial, um tipo raro de câncer, e ter iniciado a radioterapia, Vera Viel, 49, foi às redes sociais desabafar sobre as reações ao tratamento de um tumor na região da coxa.

A esposa de Rodrigo Faro mostrou, na manhã deste domingo, 15, a cicatriz e contou mais sobre a radioterapia. "Minha cicatriz representa a minha fortaleza, ela me faz lembrar que sou mais forte do que eu imaginava, ela é a marca da prova de que um dia fui capaz de vencer o que já me tentou destruir."

Em um texto da foto postada no Instagram, a apresentadora ainda acrescentou, “ Ela é a marca eternizada na minha pele e na minha alma”. Vera também escreveu sobre como o processo tem sido “dolorido” e mostrou o cuidado com a pele da coxa, local do tratamento.

"Faltam 7 sessões de radioterapia para terminar, de ontem pra hoje tenho sofrido um pouquinho mais com as reações na pele, o processo é dolorido, mas a vitória será grande em nome de Jesus", desabafou a esposa de Rodrigo Faro.

O sarcoma sinovial, é um tipo raro de câncer raro de tumor maligno que se origina em músculos, gordura, tendões, ligamentos, vasos sanguíneos e nervos periféricos. Em outubro, a apresentadora passou por uma cirurgia de retirada do tumor da coxa esquerda. Desde o procedimento, Vera tem feito tratamento com radioterapia.

