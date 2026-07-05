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VÍDEO: Cantora Alcione se desequilibra e cai no palco durante show
Artista de 78 anos realizava apresentação no Arraial do Ipem
A cantora Alcione, de 78 anos, sofreu uma queda durante um show realizado na noite de sábado, 4, no Arraial do Ipem, em São Luís. Apesar do susto, a artista maranhense recebeu ajuda da equipe, retomou a apresentação e concluiu o espetáculo normalmente.
Imagens registradas no evento mostram o momento em que a cantora perde o equilíbrio e cai no palco. Logo em seguida, integrantes de sua equipe a auxiliam a se levantar, e ela se senta em uma cadeira antes de continuar o show.
O incidente aconteceu enquanto Alcione recebia no palco os cantadores Ribinha de Maracanã, do Boi de Maracanã; Chagas, do Boi de Ribamar; e Marcos, do Boi da Maioba. Juntos, eles interpretavam a toada "Maranhão, Meu Tesouro, Meu Torrão", um dos maiores clássicos da cultura popular maranhense.
Neste domingo, 5, a cantora usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e afirmou que passa bem.
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“Vem cá, vocês acham que é um tombinho que vai me derrubar? Um tombo? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, que eu não sou uma qualquer. Tô ótima e obrigada pela preocupação, gente”, disse Alcione na publicação.
Veja vídeo:
🚨AGORA: Alcione cai no chão do palco durante apresentação em São Luís.— Fernando Jr. 🇧🇷 (@propriofernando) July 5, 2026
Detalhe: a pessoa atrás tirou a cadeira sem avisar pic.twitter.com/k03lfsC1RC