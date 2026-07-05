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ENTRETENIMENTO

VÍDEO: Cantora Alcione se desequilibra e cai no palco durante show

Artista de 78 anos realizava apresentação no Arraial do Ipem

Victoria Isabel
Por
Alcione, de 78 anos
Alcione, de 78 anos - Foto: Reprodução/redes sociais

A cantora Alcione, de 78 anos, sofreu uma queda durante um show realizado na noite de sábado, 4, no Arraial do Ipem, em São Luís. Apesar do susto, a artista maranhense recebeu ajuda da equipe, retomou a apresentação e concluiu o espetáculo normalmente.

Imagens registradas no evento mostram o momento em que a cantora perde o equilíbrio e cai no palco. Logo em seguida, integrantes de sua equipe a auxiliam a se levantar, e ela se senta em uma cadeira antes de continuar o show.

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O incidente aconteceu enquanto Alcione recebia no palco os cantadores Ribinha de Maracanã, do Boi de Maracanã; Chagas, do Boi de Ribamar; e Marcos, do Boi da Maioba. Juntos, eles interpretavam a toada "Maranhão, Meu Tesouro, Meu Torrão", um dos maiores clássicos da cultura popular maranhense.

Neste domingo, 5, a cantora usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e afirmou que passa bem.

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“Vem cá, vocês acham que é um tombinho que vai me derrubar? Um tombo? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, que eu não sou uma qualquer. Tô ótima e obrigada pela preocupação, gente”, disse Alcione na publicação.

Veja vídeo:

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Alcione queda show

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