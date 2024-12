Viih Tube desabafa após doença rara de Ravi: “Estresse pós-traumático"

Sobre o diagnóstico do filho, ela revelou o receio de expor a situação antes - Foto: Reprodução | Instagram

Viih Tube, 24, falou pela primeira vez sobre os 20 dias de internação de seu filho recém-nascido, Ravi, que foi diagnosticado com enterocolite, uma inflamação grave no trato intestinal. A influenciadora desabafou nos stories do Instagram, compartilhando o impacto emocional que enfrentou durante o período.

“Estou vivendo um estresse pós-traumático. Faço terapia, estou passando por psicólogo, continuo com muita ansiedade, emagreci 10 kg. Ainda não consigo dormir, não consigo comer, estou em alerta constante. É assustador, mas ainda está dentro do esperado”, confessou Viih.

Sobre o diagnóstico do filho, ela revelou o receio de expor a situação antes: “É uma doença muito grave. Pode virar um caso cirúrgico, causar uma perfuração. Ele teve todos os sinais de que era grave, mas não piorou, graças a Deus.”

Viih explicou que a enterocolite é rara na idade de Ravi, que nasceu no dia 11 de novembro e foi internado na UTI com menos de duas semanas de vida. A doença, que pode ser fatal se não tratada, foi confirmada após a reintrodução do leite na dieta do bebê. “Muita gente já perdeu seus filhos, principalmente prematuros. Mas quero deixar claro: não teve nada a ver com o parto, não teve falta de oxigênio.”

Ravi já está em casa, saudável e amamentando bem. Contudo, Viih admitiu que ainda lida com o trauma: “Tenho muito medo, olho qualquer coisa. Está difícil, mas vai passar.”