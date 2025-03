Viúvo de Paulinha Abelha assume relacionamento com influenciadora

Clevinho Santana e Gabrielly Lopes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Viúvo da cantora Paulinha Abelha, Clevinho Santana assumiu recentemente seu novo relacionamento com a influenciadora Gabrielly Lopes. O anúncio aconteceu nesse domingo, 9, três anos após a morte da vocalista da banda Calcinha Preta.

O casal compartilhou fotos nas redes sociais, acompanhadas de uma declaração de amor do cantor. “A vida sempre encontra um jeito de nos surpreender. Depois da tempestade, vem a calmaria, e depois da dor, o recomeço. Hoje, celebro o presente e o amor que escolhi viver”, disse Clevinho.

Clevinho e Paulinha foram casados por cinco anos e não tiveram filhos. Após o falecimento da cantora em 2022, ele prestou homenagens à esposa com uma tatuagem e uma música. Além disso, decidiu não prosseguir com a disputa pela casa onde morava com Paulinha e o pai dela.

Quem é Gabrielly Lopes

A nova companheira de Clevinho é Gabrielly Lopes, uma influenciadora digital que compartilha conteúdos sobre moda e estilo de vida. Nos comentários da postagem do amado sobre o relacionamento, a blogueira escreveu: “Minha melhor escolha, vou cuidar de você sempre. Você é incrível.”