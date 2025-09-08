Menu
SAF DO FLU

Adversário do Bahia, Fluminense recebe proposta para constituir SAF

Clube carioca ainda vai apresentar proposta ao Conselho Deliberativo

João Grassi

Por João Grassi

08/09/2025 - 20:02 h
Presidente do Fluminense recebeu proposta para transformar o clube em SAF
Presidente do Fluminense recebeu proposta para transformar o clube em SAF -

Adversário do Bahia na Copa do Brasil, o Fluminense recebeu, nesta segunda-feira, 8, a proposta para criação e aquisição de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no clube.

De acordo com o Fluminense, a proposta foi entregue por Carlos de Barros, sócio da Lazuli Partners, cuja subsidiária LZ Sports demonstrou interesse em comandar o futebol do clube carioca.

Através das redes sociais, o Flu comunicou que o documento com a oferta será apresentado ao Conselho Deliberativo do clube ainda nesta segunda, às 20h.

Com a participação de torcedores milionários do Tricolor carioca, que iriam adquirir cotas da empresa que comandará o futebol se a venda for aprovada, a SAF viria com promessas de priorizar os resultavos esportivos.

Fluminense x Bahia

Fluminense e Bahia se enfrentam às 19h desta quarta-feira, 10, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Como venceu por 1 a 0 no duelo de ida, o Esquadrão de Aço joga pelo empate na volta.

x