SAF DO FLU
Adversário do Bahia, Fluminense recebe proposta para constituir SAF
Clube carioca ainda vai apresentar proposta ao Conselho Deliberativo
Por João Grassi
Adversário do Bahia na Copa do Brasil, o Fluminense recebeu, nesta segunda-feira, 8, a proposta para criação e aquisição de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no clube.
De acordo com o Fluminense, a proposta foi entregue por Carlos de Barros, sócio da Lazuli Partners, cuja subsidiária LZ Sports demonstrou interesse em comandar o futebol do clube carioca.
Através das redes sociais, o Flu comunicou que o documento com a oferta será apresentado ao Conselho Deliberativo do clube ainda nesta segunda, às 20h.
Com a participação de torcedores milionários do Tricolor carioca, que iriam adquirir cotas da empresa que comandará o futebol se a venda for aprovada, a SAF viria com promessas de priorizar os resultavos esportivos.
O presidente Mário Bittencourt recebeu, na tarde desta segunda-feira (08/09), das mãos do sócio da Lazuli Partners e LZ Sports, Carlos de Barros, a proposta para criação da SAF do Fluminense. O sócio responsável pela área de Fusões e Aquisições do BTG Pactual, Alessandro Farkuh,… pic.twitter.com/5jNJPmqNkS— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 8, 2025
Fluminense x Bahia
Fluminense e Bahia se enfrentam às 19h desta quarta-feira, 10, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Como venceu por 1 a 0 no duelo de ida, o Esquadrão de Aço joga pelo empate na volta.
