Além da dupla Ba-Vi: veja a posição dos clubes baianos no ranking da CBF
Classificação considera desempenho em competições nacionais nos últimos cinco anos
Por Téo Mazzoni
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quarta-feira, 24, o Ranking Nacional de Clubes (RNC) para a temporada de 2026. No estado, o Bahia lidera com folga e alcançou a melhor posição de sua história: o nono lugar, com 12.632 pontos. O Vitória aparece logo atrás, na 20ª colocação, somando 7.205 pontos.
Mas, além da dupla Ba-Vi, em quais posições ficaram os demais clubes baianos no ranking de 2026?
Entre as equipes do estado, excluindo Bahia e Vitória, o melhor colocado foi a Juazeirense, que ocupou a 83ª posição, com 1.016 pontos, apesar de ter perdido nove colocações em relação ao ranking anterior. Na sequência aparece o Jacuipense, com 756 pontos, figurando na 94ª colocação — 19 posições abaixo em comparação à lista passada. O Bahia de Feira surge em 118º lugar, com 501 pontos, registrando queda de 25 posições.
Além dos três clubes citados acima, que completam o Top-5 da Bahia no ranking, outras quatro equipes baianas aparecem na lista. O Atlético de Alagoinhas ocupa a 123ª posição, com 456 pontos. O Barcelona de Ilhéus aparece em 132º lugar, somando 380 pontos, mesma pontuação do Jequié, que figura logo atrás, na 133ª colocação. Por fim, o Itabuna encerra a lista estadual na 150ª posição, com 316 pontos.
Posição dos clubes baianos no RNC 2026
- Bahia – 9º lugar
- Vitória – 20º lugar
- Juazeirense – 83º lugar
- Jacuipense – 94º lugar
- Bahia de Feira – 118º lugar
- Atlético de Alagoinhas – 123º lugar
- Barcelona de Ilhéus – 132º lugar
- Jequié – 133º lugar
- Itabuna – 150º lugar
Como funciona e para que serve o ranking
O Ranking Nacional de Clubes (RNC) vai além de um simples levantamento estatístico. A classificação é utilizada como critério prático para definir a participação de equipes em competições como a Série D do Campeonato Brasileiro, a Copa do Nordeste, a Copa Verde e a Copa Sul-Sudeste, além de estabelecer os cabeças de chave da Copa do Brasil.
Para a composição do ranking, a CBF considera a participação dos clubes em competições oficiais nos últimos cinco anos. O cálculo segue a pontuação prevista na Convenção de Pontos e engloba as Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, além da Copa do Brasil.
A partir da próxima edição, o sistema de distribuição de pontos passará por ajustes. A mudança ocorre em razão do aumento do número de participantes da Copa do Brasil, que deixará de contar com 92 equipes e passará a reunir 126 clubes.
