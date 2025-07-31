Alexandre de Moraes vai a jogo do Corinthians e faz gesto polêmico

Após punição dos EUA, Alexandre de Moraes surge em clássico na Arena - Foto: Reprodução / X (Twitter)

No mesmo dia em que foi incluído na lista de sanções do governo dos Estados Unidos, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, apareceu publicamente em um dos palcos mais simbólicos do futebol brasileiro. Torcedor declarado do Corinthians, ele foi à Neo Química Arena, em São Paulo, para acompanhar o clássico contra o Palmeiras, realizado na noite desta quarta-feira, 30, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Durante a partida, Moraes foi flagrado sorrindo, acenando e fazendo um gesto com o dedo médio erguido — imagem que repercutiu nas redes sociais. A aparição no estádio ocorreu poucas horas depois do anúncio oficial das sanções por parte do governo norte-americano.

Alexandre de Moraes foi incluído na lista de penalidades da chamada Lei Magnitsky, legislação dos Estados Unidos que permite sanções contra estrangeiros acusados de corrupção ou violações graves dos direitos humanos. A decisão foi divulgada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), ligado ao Departamento do Tesouro dos EUA.

Com a medida, o ministro passa a ter eventuais bens ou ativos bloqueados em território americano. Além disso, cidadãos e empresas dos Estados Unidos estão proibidos de realizar transações financeiras com ele.

A sanção ocorre na esteira de outro anúncio recente do governo americano. No último dia 18, o secretário de Estado, Marco Rubio, informou a revogação de vistos de entrada no país para ministros do STF e seus familiares, citando Moraes nominalmente. Segundo Rubio, as medidas têm relação com o processo em curso contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), acusado de tentativa de golpe de Estado após ser derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022.

“O caso levanta sérias preocupações sobre o uso do Judiciário para fins políticos”, afirmou o secretário americano.