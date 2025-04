ESPORTES Álvarez brilha, Atlético vence Valladolid e encosta na liderança de La Liga Colchoneros seguem firmes na corrida pelo título espanhol e se aproximam da classificação à Champions League Por *Da Redação e AFP 15/04/2025 - 8:18 h

Atletico Madrid's Norwegian forward #09 Alexander Sorloth (3L) celebrates scoring his team's fourth goal during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Real Valladolid FC at Metropolitano Stadium in Madrid on April 14, 2025. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP) - Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOUAFP

Brigando rodada a rodada pelo título do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid venceu o lanterna Real Valladolid por 4 a 2, com dois gols de Julián Álvarez. Com o resultado, a equipe chegou aos 63 pontos e segue na perseguição ao Real Madrid (2º, com 66 pontos) e ao Barcelona (1º, com 70 pontos). Os Colchoneros, além de seguirem na disputa pelo título espanhol, estão próximos de assegurar uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da UEFA. O JOGO: O time de Diego Simeone começou perdendo, com um pênalti convertido pelo senegalês Mamadou Sylla (aos 21'). O Atlético reagiu rapidamente e empatou com um pênalti cobrado por Álvarez (25'), virando em seguida com um belo gol do também argentino Giuliano Simeone (27'). Brigando para escapar do rebaixamento, o Valladolid resistiu e empatou novamente com um gol de falta de Javi Sánchez, que contou com um desvio na barreira feita pelo inglês Conor Gallagher (56'). Na parte final da partida, no entanto, a superioridade do Atlético prevaleceu. Álvarez converteu seu segundo pênalti da noite e colocou os rojiblancos novamente à frente (71'), antes de o norueguês Alexander Sørloth — que entrou no lugar de Antoine Griezmann — selar o placar (79').

